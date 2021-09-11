Perinçek: CHP, Barzani’yi ABD ve İsrail’e yapıştırmaya çalışıyor

CHP’nin Erbil ziyaretini değerlendiren Doğu Perinçek, 'Cumhuriyet Halk Partisi burada Amerika’nın bir nevi aleti olarak böyle bir ziyarette bulunuyor. Yani Barzani önderliğindeki Kürdistan yönetimini tekrar Amerika’ya, İsrail’e yapıştırmaya yönelik bir çaba içerisinde oldukları gözüküyor' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'nin Erbil ziyaretini Barzanilerin yayın organı Rudaw'a değerlendirdi.

İlk başta CHP'nin ziyaretini olumlu karşıladığını belirten Perinçek konuşmasının devamında Barzani'nin CHP tarafından ‘bölge ülkelerinden ve halklarından koparılıp tekrar Amerika'ya, İsrail'e yapıştırılmaya' çalışıldığını öne sürdü:

“Ben ilk başta bunu memnuniyetle karşıladım. Çünkü CHP'nin Türkiye-Kürdistan Yönetimi ilişkilerine karşı soğuk ve hatta eleştirel bir tavrı vardı. Bundan vazgeçti diye düşündüm. Fakat öyle gözüküyor ki Cumhuriyet Halk Partisi burada Amerika'nın bir nevi aleti olarak böyle bir ziyarette bulunuyor. Yani Barzani önderliğindeki Kürdistan yönetimini bölge ülkelerinden ve halklarından koparıp tekrar Amerika'ya, İsrail'e yapıştırmaya yönelik bir çaba içerisinde oldukları gözüküyor. “

Perinçek Barzani yönetiminin aldatılmayacağını dile getirdi:

“Fakat ben şu konuda berakım ve eminim; buna Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi hiç bir zaman evet demeyecektir. Çünkü bölge ülkeleri ile işbirliği Kürtlerin de yararına ve Barzani yönetiminin de yararınadır. Yani onları aldatabileceklerine fazla bir ihtimal tanımıyorum.”

Vatan Partisi Genel Başkanı Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerde akılcı bir politika izlediğini öne sürerek, 'ABD ve İsrail' iddiasında bulundu:

“Şunun için diyorum; Barzani bir tabana dayanıyor. PKK ila Barzani'yi ben dikkatle ayırıyorum. Amerika'ya doğrudan doruya bağlı olan ve mecbur olan PKK'dır. Yani PKK ABD'siz yapamaz. ABD olmadan PKK biter. Ama Barzani ABD'siz yapar, İsrailsiz yapar. Çünkü dayandığı bir halk ve taban var. Dolayısıyla onun Amerika'ya bir ihtiyacı yok. Tam tersine, Irak Kürdistan Özerk Yönetimi'nin ihtiyacı bölgede barış ve huzur olsun, bölge ülkeleri ile iyi ilişkileri olsun. Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine özellikle önem veriyorlar. Bu da çok doğru ve akıllıca bir politika. Bu bakımdan ben Barzani yönetiminin veyahut Kuzey Irak'taki Özerk Kürdistan Yönetimi'nin bu tür Amerika planlarına evet diyeceğine ihtimal vermiyorum.”

'İKİNCİ İSRAİL' DEMİŞTİ

2017 yılında federe Kürt yönetiminin sözde "bağımsızlık referandumu" planladığı dönemde Barzani yönetimine tepki gösteren Perinçek, "Kürdistan' burada ABD ve İsrail üssü olarak kurulacaktır. 'İkinci İsrail' olması söz konusudur" demişti.

Perinçek, Habur sınır kapısının kapatılması ve Barzani'nin Türkiye'ye çağrılıp uyarılması yönünde de açıklama yapmıştı.

Bölge ülkelerinin ve Irak merkezi hükümetinin baskıları sonucu referandum iptal olurken federe yönetim nihai hedeflerinin ileride tekrar "bağımsızlık referandumu" olduğunu saklamıyor.

Kaynak: veryansintv.com

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