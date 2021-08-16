Pentagon: Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanının temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması noktasında Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Pentagon Sözcüsü Kirby, bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Kabil Havalimanında güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kirby, ABD'nin tahliye süreci devam ederken Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanına yüzlerce kişinin girmesiyle yaşanan kaosun ardından havalimanı ve çevresinin temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması noktasında Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.