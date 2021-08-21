Pentagon: 'Bazı Amerikalılar Taliban tarafından dövüldü'

ABD yönetimi, Kabil'den tahliye edilecek yolcuların, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşlarla ABD'ye gönderileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'dan tahliye edilenlerin transferi için yeni ülkeler ararken, Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, BAE, Danimarka, Bahreyn, Kazakistan, Kuveyt, Tacikistan ve Özbekistan'ın söz konusu tahliye yolcularının uçuşlarına katkı sağlayacağını bildirdi.

Price, sadece ABD vatandaşlarının değil, aynı zamanda ABD'ye destek olan Afganların ve diğer ülke vatandaşlarının da söz konusu tahliye uçuşlarıyla bu ülkeler üzerinden aktarmalı uçuşlarla ABD'ye gönderileceğini belirtti.

Katar'dan bugün kalkan ilk uçağın da Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne ineceğini anlatan Price, bunun dışında başta Bahreyn ve BAE olmak üzere diğer ülkelere de tahliye yolcularının yavaş yavaş transfer için taşınacağını söyledi.

Price ayrıca, Arnavutluk, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Kosova, Makedonya, Meksika, Polonya, Katar, Ruanda, Ukrayna ve Uganda'nın, "risk altındaki belli sayıda Afgan'ın" ülkelerine yerleştirilmesi konusunda öneri yaptıklarını ve bu önerileri değerlendireceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bu yana 13 binden fazla kişiyi Kabil'den tahliye ettiklerini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Austin'den 'Bazı Amerikalılar dövüldü' açıklaması

Öte yandan Ned Price, Amerikalılar'ın Kabil'de taciz edildiği veya dövüldüğüne ilişkin haberlerin "olağanüstü derecede ciddi" olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın, bugün öğleden sonra Temsilciler Meclisi üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde, Amerikalılar'ın Kabil'de Taliban tarafından dövüldüğünü söylediği iddia edilmişti.

Austin'in bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği bildirilmiş, ancak Amerikalılar'ın kontrol noktalarından güvenli geçiş sağlamak için oluşturulan kapıların dışına çıkıp-çıkmadığı olasılığını dışlamamıştı.

Pentagon sözcüsü John Kirby de iddialarla ilgili, "Bu haberlerin kesinlikle farkındayız ve bunlar çok rahatsız edici. Taleban'a bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu, belgeleri olan Amerikalılar'ın kontrol noktalarından özgür geçişlerini istediğimizi ilettik" dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.