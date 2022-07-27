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Pendik'te intihar girişimi!

İstanbul Pendik'te, alacağı yüzünden yöneticileriyle sorun yaşadığı iddia edilen ofis çalışanı 10'uncu kattaki korkuluklara asılarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polislerin ikna cabalarının sonuç vermesiyle intihar girişimde bulunan kişi bulunduğu yerden indi.

30 Dakika Önce
2022-07-27 21:12:31
Pendik'te intihar girişimi!

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilbağlar Mahallesi Kaptan Sokak'taki Metrowin Plaza'da meydana geldi. İş yerinde yöneticilerle alacak meselesinden sorun yaşadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan çalışan, 10'uncu kattaki korkuluklara asılarak intihar girişiminde bulundu.

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Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şişme yastık hazırlayarak bekledi. Müzakereci polislerin ikna cabalarının sonuç vermesiyle intihar girişimde bulunan kişi bulunduğu yerden indi. Çalışan işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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