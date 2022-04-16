DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı; 7 tır malzemeyle geldiler
Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı izle! Süper Lig
Zelenskiy’den Ukrayna ve Rus askeri kaybına ilişkin açıklama
Pencere tuzağı! Kargo tesliminde senet imzalamayın
Evinde ölü bulundu
Pakistan güçlerinden Afganistan topraklarına saldırı
Pakistan: Meclis'te tekmeli yumruklu kavga! Çok sayıda vekil yaralandı
Bakan Kirişci: 'Bu ülkede 'o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun’
Siirt'te ata yadigarı Ulu Cami 893 yıldır ayakta
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Stalk.to Gizli Profil Görüntüleme Nasıl Çalışıyor? Detaylı Bilgi Var Mı?
Saç Kökü Nedir? Smile Hair Clinic
ABD'li Ünlü Müzisyen Leilani White Türkçe Şarkıları beğendiğini Söyledi!
Bir düğün 150-200 bin liraya patlıyor
Phaselis Tüneli hizmete açıldı

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Pencere tuzağı! Kargo tesliminde senet imzalamayın

Pencere tuzağı! Kargo tesliminde senet imzalamayın

Belge inceleme uzman polisleri, son dönemde sık karşılaşılan imza sahteciliklerinden biri olan 'pencere yöntemi' dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

1 Saat Önce
2022-04-16 18:59:53
Pencere tuzağı! Kargo tesliminde senet imzalamayın

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarından polis memuru Olgay Kaya, "pencere" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle son dönemde sık karşılaştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da evrak yerleştirdiklerini belirten Kaya, vatandaşlara imza attıkları evrakın önü ve arkasını kontrol etme uyarısında bulundu.

08_Nisan_29_Nisan_15_AA-27580074

Olgay Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolandırıcılar, kargo teslim tutanağı adı altında size ibraz edilen belgenin altına, bir senet yerleştirerek attığınız imzayı buraya geçirmek suretiyle dolandırıcılık yapıyor. Biz bunu cihazla yaptığımız incelemelerde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlar, kargo teslim tutanağına imza attıklarını zannediyorlar ama altına yerleştirilen senede fark etmeden imzasını atmış oluyor. Vatandaşlar, belgenin önünü, arkasını kontrol edip ondan sonra imza atmalı."

Belge İnceleme Şubesi

08_Nisan_29_Nisan_15_AA-27580079

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 laboratuvardan biri olan İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, el yazısı imza, belge sahteciliği, tahrifat ve makine yazıları inceleme alanlarında hizmet veriyor.

08_Nisan_29_Nisan_15_AA-27580070

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvar, uluslararası deneylere katılım sağlayarak ismini yurt dışında da duyuruyor. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş