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''Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 3 asker şehit oldu''

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

57 Dakika Önce
2021-08-16 11:51:38
''Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 3 asker şehit oldu''

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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