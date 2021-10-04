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Pençe Yıldırım bölgesinde 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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TIMETURK / GÜNDEM / Pençe Yıldırım bölgesinde 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Yıldırım bölgesinde 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

46 Dakika Önce
2021-10-04 16:13:38
Pençe Yıldırım bölgesinde 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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