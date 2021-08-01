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Pençe operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz
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TIMETURK / GÜNDEM / Pençe operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz

Pençe operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz

Pençe operasyonu bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

56 Dakika Önce
2021-08-01 16:09:42
Pençe operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe operasyonu bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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