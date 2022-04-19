Pençe-Kilit Operasyonunda Fransa detayı!

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 170’i aşkın terör noktası imha edildi. Bölgede 5 kritik noktaya inen Mehmetçik, PKK geçiş noktalarına konuşlanırken uçak ve helikopterler çok sayıda mağara ve tüneli kullanılamaz hâle getirdi.

Bölgede uzun yıllar görev yapan Emekli Kurmay Albay Haydar Ateş, operasyonu bugüne kadar yapılan en kapsamlı ve stratejik hamle olarak nitelendirdi. Haydar Ateş "Bu zorlu saha ve dar alanda 60 uçak, onlarca helikopter, SİHA/İHA ile birlikte kara koordinasyonunu sağlayabilme kabiliyetine sahip 2 ülke var. Bunlar ABD ve Türkiye. Ayrıca Avrupa'nın en büyük filosuna ve en başarılı kadrosuna sahibiz" dedi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Geçtiğimiz günlerde CENTCOM komutanı Michael Kurilla'nın PKK'nın Suriye uzantısı PYD elebaşıları ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Ateş “Hem Irak'ta yayla döneminin başlaması, hem örgütün alan geçişleri, lojistik sevkiyatı ve yaz yapılanması açısından bu tarih çok iyi hesaplanmış. Ancak Kurilla'nın bölgeye gelişi Suriye'de kurulan terör koridorunu Irak'ın kuzeyine bağlama amaçlı bir planın parçasıydı. Bunu sahadaki partnerleri ile paylaştılar. Gece başlayan harekât bir yanı ile bu kirli plana verilmiş en iyi cevap oldu” diye konuştu.

Zap-Avaşin hattı ile Türkiye bağlantısının tamamen kesildiği operasyon kapsamında Linik ve Kara Dağ ile birlikte Şikefta, Hore ve Verhale bölgeleri uçar birlik taktiği ile Mehmetçiğin indiği bölgeler oldu.

İLK BORDO BERLİLER ARDINDAN KOMANDOLAR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İlk olarak bordo berelilerin girdiği alana daha sonra komando takviyesi yapıldı. Teröristlere ait birçok mağara ve yer altı tüneli ile birlikte geçici kamp gece ve takip eden gün içerisinde tamamen imha edilirken Şeledize, Korejero ve Birindara başta olmak üzere bazı noktalarda sıcak temas sağlandı. Operasyon öncesi Barzani'ye bağlı Peşmerge güçleri de Balinda, Kurejaro, Şeladize, Dereluk gibi sıcak hatlara güç sevk etti.

Bölgeye tüm giriş ve çıkışları kapattı. Şu ana kadar 18 stratejik nokta ele geçirildi ve Mehmetçik buralarda üslendi. Fransızların inşa ettiği 30-35 km'lik tünellere de girildi. Tünellerin bazılarında hastane bulunuyor. Operasyona Suriye ve Irak tecrübesi olan askerlerin katılması dikkat çekti. Türkiye'nin PKK terör tehdidine karşı 2019 yılında başlattığı terör harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyinde birçok bölge terörden arındırıldı. Hâlen alanda görevli 8 bini aşkın asker bulunuyor. Sınır destek birimleri ile birlikte 20 bini aşkın TSK mensubu harekâta destek veriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi .