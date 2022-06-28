Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasındaki ailesine, yetkililerce verildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, hain terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu, ilçemiz Yukarışeyhler/Çınar mezrasından, İst.Uzm.Çvş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AA .