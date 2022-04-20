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TIMETURK / GÜNDEM / Pençe-Kilit Operasyonunda 1 şehit

Pençe-Kilit Operasyonunda 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-20 00:28:36
Pençe-Kilit Operasyonunda 1 şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ÇANKIRI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun (25) acı haberi, Çankırı'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun acı haberi, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit haberini alan aile, yasa boğuldu. Evli olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun cenazesi, yarın Atkaracalar ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek.

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Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. .

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