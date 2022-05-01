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TIMETURK / GÜNDEM / Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın PKK'lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi.

3 Saat Önce
2022-05-01 09:11:59
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022'de kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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