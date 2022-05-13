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TIMETURK / GÜNDEM / Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı bildirildi.

4 Saat Önce
2022-05-13 22:14:21
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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