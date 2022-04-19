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TIMETURK / GÜNDEM / Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-19 00:22:28
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Üsteğmen Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TRTHaber .

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