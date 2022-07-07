Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı şehit oldu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit oldu. Çatışmada 3 asker yaralandı.

Kahramanmaraş şehidi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Göksun'un Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi. Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Yaralı 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, hain saldırıda 3 askerin yaralandığını ve yaralıların hemen hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ile Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA, TRTHaber