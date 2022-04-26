Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber!

MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus KALKAN şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi. .