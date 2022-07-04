Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Enes ÖZGÜL, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''

AA