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''Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu''

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-26 23:54:07
''Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu''

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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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