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Pelin Batu: 'Amerika’da 'paranız yoksa ölün' gibi bir durum var'

Yaklaşık 1 yıl Amerika'da yaşayıp İstanbul'a geri dönen oyuncu Pelin Batu, 'Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-17 14:47:20
Pelin Batu: 'Amerika’da 'paranız yoksa ölün' gibi bir durum var'

Diplomat İnal Batu'nun kızı oyuncu Pelin Batu, doktor olan eşi Macit Bitargil'in görevi sebebiyle bir süre önce Amerika'ya yerleşmişti. Çift yakın zamanda ise Türkiye'ye dönüş yaptı. İstanbul'a gelir gelmez soluğu Nişantaşı sokaklarında alan Pelin Batu, oğlu Rafael ile objektiflere yansıdı.

Kelebek'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; gazetecilerle sohbet eden Pelin Batu, Amerika'dayken büyük bir özlem yaşadığını vurgulayarak "Eşim doktor olduğu için gitmiştik. 1 sene araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreci uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize. En zoru o. Gelmek isteseniz 22 saat sürüyor yol. Direkt uçak olmayan bir yer Florida." diye konuştu.

Yurt dışındaki yaşamlarından da bahseden Batu, Amerika'daki sağlık sistemine değindi. İnsanların bazılarının samimi olduğunu ancak bireysel olmak zorunda olduklarını belirten Batu, şunları söyledi:

"Amerika'da ‘Paranız yoksa ölün' gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor."

Sıla hasreti çektiğini de söyleyen Batu, "Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor." ifadelerini kullandı. .

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