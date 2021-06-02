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Peker’in ‘Suriye’de ticaret’ iddialarına ilişkin Kıratlı’dan açıklama

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in Suriye'de ticaret yapabilmek için ‘onaylı isim’ olduğunu iddia ettiği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu

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02.06.2021 10:57:20
Peker’in ‘Suriye’de ticaret’ iddialarına ilişkin Kıratlı’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü liderliğinden hakkında soruşturma başlatılan isimlerden Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddiaları için sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kıratlı, “Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

kiratli

PEKER NE DEMİŞTİ?

Bir süredir yurt dışında olduğu bilinen ve sosyal medya videoları ile siyasilerle ilgili iddialarda bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker son yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Pandoranın ilk kutusunu açalım bakalım. Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Külliye'de. Ona gideceksiniz. Ama bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba…

Bunlar milyarlarca dolar, büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet vermedi mi, devlet. Kim şehit oldu, millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan (Metin Kıratlı'dan) onayı aldıktan sonra sizi MT Grup'a yolluyorlar.

Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz; El Nusra'nın iktisat sorumlusu var; Ebu Abdurrahman, Ebu Şiyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor. Benim bu anlattığımın dışında orada büyük iş yapamazsın.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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