Peker’in Ağar’la ilgili videosunda dikkat çeken sunum

Sedat Peker, Mehmet Ağar'la ilgili ilk videosunu 2 Mayıs'da yayınladı. Ağar'ın tekrar yargılanması kararı neredeyse 1 ay önce, 5 Nisan'da alındı. Bugün alınmış gibi sunuluyor...

Sedat Peker'in yayınladığı videolar, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, Emniyet eski Genel Müdürü, Adalet ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'la ilgili ilk videosunu 2 Mayıs'da yayınladı.

Mehmet Ağar'ın tekrar yargılanması kararı neredeyse 1 ay önce, 5 Nisan'da alındı.

Bugün alınmış gibi sunuluyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.