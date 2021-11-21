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TIMETURK / GÜNDEM / Peker’i emzikle tehdit etmişti, 'hanımağa' Güniz Akkuş tutuklandı

Peker’i emzikle tehdit etmişti, 'hanımağa' Güniz Akkuş tutuklandı

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz, İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz tutuklandı.

1 Saat Önce
2021-11-21 18:04:56
Peker’i emzikle tehdit etmişti, 'hanımağa' Güniz Akkuş tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

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"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen, Suç örgütü lideri Sedat Peker'e söylediği sözlerle gündeme gelen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Yavuz gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

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Güniz Akkuş 2 yıl çekip paylaştığı bir videoda Sedat Peker'i tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuştur. Hakkında verilen bilgilere göre polislik mesleğinden atılan Güniz Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladığı söyleniyor.

DHA/Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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