Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Fatih Tezcan sessizliğini bozdu. “Namuslu adam sözünde durur” diyen Peker, “Ancak adam açıkladı, ‘Ben Sedat Peker’le şunun için görüştüm’ dedi. Yani beni yalanlamadı. Ben, beni yalanlayanların konuşmalarını yayınlatacağım” ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Fatih Tezcan sessizliğini bozdu. “Namuslu adam sözünde durur” diyen Peker, “Ancak adam açıkladı, ‘Ben Sedat Peker'le şunun için görüştüm' dedi. Yani beni yalanlamadı. Ben, beni yalanlayanların konuşmalarını yayınlatacağım” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, Fatih Tezcan'a kızgın olduğu için onunla konuşmadığını ve kendisiyle görüştüğünü saklamadığı için aralarında geçen konuşmayı yayınlamayacağını aktardı.

Peker'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

“1-Kıymetli dostlarım, bana diyorsunuz ki Fatih Tezcan'la ilgili konuşmayı paylaş veya şunu paylaş, bunu paylaş. Namuslu adam sözünde durur. Fatih Tezcan'ı sevmeyebilirsiniz hatta ondan nefret de edebilirsiniz. Bu ayrı bir şey.

2-Biz söz namus diyip yola çıktık. Şu an Fatih Tezcan'a kızgın olduğum için onunla konuşmuyorum. Ancak adam açıkladı, ben Sedat Peker'le şunun için görüştüm dedi. Yani beni yalanlamadı. Ben ‘beni yalanlayanların konuşmalarını yayınlatacağım' dedim. Söz namus.”

Gazeteci Fatih Tezcan, suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili açıklamalarının ardından profiline 'enayi' yazıp bir süre ortada olmayacağını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.