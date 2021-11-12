10 Kasım'da İstanbul Kapalı Çarşı’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9’u 5 geçe saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir vatandaşın, esnaf tarafından darp edilmesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

10 Kasımda İstanbul'da meydana gelen bir olay toplumun içinde bulunduğu ruh halini gözler önüne serdi.

Kapalı Çarşı'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir vatandaşın, esnaf tarafından darp edilmesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Bazı vatandaşlar yaşanan olaya destek verirken, bazıları ise tepki gösterdi

CNGZ isimli bir kullanıcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yobazlar ramazan ayında sigara içeni dövdü diye bağırıp çağıranların " hak etmiş oh olsun " dediklerini duyuyorum..

Pek bi farkınız yok birbirinizden, bilin istedim..” diyerek toplumun içinde bulunduğu ruh haline dikkat çekerek, sağduyuya davet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.