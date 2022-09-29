Peçeli kadınlar yemek yiyebilmek için peçelerini yavaşça kaldırıyor, utanç verici!

“Özellikle de İslamiyette kadınlar ikinci sınıf yaratık” diyen Yazgülü Aldoğan: Türkiye Arap turizmine açıldığından beri, peçeli kadınlar dolaşıyor sokaklarda. Yemek yiyebilmek için peçelerini yavaşça kaldırıyorlar. Utanç verici. Mesele kadınların saçlarını örtmeleri değil. Görünmez olmaları isteniyor! Kadın görünmeyecek. Kadın gülmeyecek. Kadın dans etmeyecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, İran'da yaşanan eylemler üzerinden başörtüsü ve İslamiyet'i hedef aldı. İran'daki protesto gösterileriyle başladığı yazısını İslamiyet'e hakaretlerle sürdüren Aldoğan, “Özellikle de İslamiyette kadınlar ikinci sınıf yaratık. Şeriat geçerli olduğu zaman, kadın insan yerine konulmuyor. İşte İran, işte Afganistan, işte Suud, Yemen, hangisini sayalım?” dedi.

KONSOLOSUN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İFTAR AÇMADIM

Aldoğan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Nokta dergisinin yazıişleri müdürü olduğum yıldı. İstanbul İran Başkonsolosluğu'ndan bir iftar daveti aldım. Gazeteci olarak kabul ettim ve gittim. Ne oldu biliyor musunuz? Kadın olduğum için davet ettikleri konsolosluk kapısından içeri alınmadım! Çünkü bir kadının yazıişleri müdürü olabileceği akıllarına gelmemişti! Protesto edince bir yetkili gelip beni içeri aldı. Ama o ne? Erkek meslektaşlarım alt kattaki davet salonuna alınırken beni üst kata, rezidans bölümüne çıkardılar, konsolosun eşi ve çocuklarıyla iftar açmak için! Tabii ki kalmayıp geri döndüm!

KADIN GÖRÜNMEZ OLMALI

İran'ın kadim kültürü ve felsefesinden bahsedilir, hikâye. Bir ülke, dini kurallarla yönetiliyorsa orada dogma vardır, demokrasi, adalet ve özgürlük yoktur. Özellikle de İslamiyette kadınlar ikinci sınıf yaratık. Şeriat geçerli olduğu zaman, kadın insan yerine konulmuyor. İşte İran, işte Afganistan, işte Suud, Yemen, hangisini sayalım? Türkiye Arap turizmine açıldığından beri, peçeli kadınlar dolaşıyor sokaklarda. Yemek yiyebilmek için peçelerini yavaşça kaldırıyorlar. Utanç verici. Mesele kadınların saçlarını örtmeleri değil. Görünmez olmaları isteniyor! Kadın görünmeyecek. Kadın gülmeyecek. Kadın dans etmeyecek. Kadın çalışmayacak. Kadın kendisi hakkında karar vermeyecek. Kadının sesi çıkmayacak, şarkı söylemeyecek. Kadın dövülebilir, kadın satılabilir, kadın öldürülebilir! Bunu mu kabul edelim istiyorsunuz?