PCR'sız dönem resmen başladı!

20 Ağustos'tan bu yana aşısız kişiler için seyahat, eğitim, konser ve sinema gibi toplu etkinliklerde uygulanan PCR şartı kaldırıldı.

Salgın ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor. 20 Ağustos'tan bu yana uygulanan aşısız kişiler için seyahat ve etkinliklerde istenen PCR şartı kararı dün itibarıyla son buldu. İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda valiliklere yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazıda, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

OKULLARDA DA PCR İSTENMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi uygulanmasına gerek olmadığının değerlendirildiği yazıda, 20 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihli genelgelerin hükümleri ile 28 Ekim 2021 tarihli genelgenin 3. maddesinin uygulamadan kaldırıldığı belirtildi.

AŞILAMA ORANI ÜST SEVİYEDE

Söz konusu kararın alınmasındaki en önemli nedenin aşılanma oranındaki yükselişin olduğu aktarılıyor. Buna göre, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 92.2'lere çıkarken, 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 83.93'e ulaşmış durumda. Yine 1, 2 ve 3. doz toplamının 138 millyon 826 bin 560'a yükseldi.

VARYANT ETKİSİ

Yine kararda etkili olan başka bir faktör ise Omicron varyantının hafif semptomlarla atlatılması ve daha az ölümcül olması gösteriliyor. Ayrıca, Omicron varyantının grip enfeksiyonu gibi geçirildiği gözlemleniyor. Kovid-19, grip virüsleri gibi olmasından kaynaklı, her yıl grip virüsünün aşının değiştiği gibi bundan sonra da kovid-19 aşısının değişeceği belirtiliyor. Alınan kararla sürü bağışıklığı sağlanacağı da ifade ediliyor.

UZUN PCR KUYRUKLARI AZALACAK

Kararda, son dönemde PCR testi nedeniyle hastanelerde oluşan uzun kuyrukların da etkisi oldu. Bu sıralarda belirtisi olduğu için polikliniklere başvuranlarla temaslı, seyahat ya da izolasyonu sonlandırmak için gelenler birbirine karıştı. 3-4 saatte çıkan PCR sonucu, yoğunluktan kaynaklı olarak son günlerde 24 saatte çıkmaya başladı. Alınan söz konusu kararla birlikte hastanelerdeki bu yoğunluğun önüne geçileceği ifade ediliyor.

HASTANE YOĞUNLUNUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye'de vaka sayıları 77 binleri buldu. Vaka sayılarının hızla arttığı bir dönemde, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabileceği tahmin edilerek ve maliyeti yüksek olmasından dolayı PCR testlerini daha doğru yerlere kullanılması planlandı. Hastane ve polikliniklerdeki yoğunluktan dolayı 'normal hasta'ların tedavisi geciktiği tespit edildi. Karar ile birlikte hastanelerde yoğunluğun azalacağı tahmin ediliyor. İngiltere başta olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkeleri zorunlu PCR testini kaldırdı.

7 GÜN İZOLASYON 10 GÜN SIKI TEDBİR

Pozitif hastalar: Kovid-19'u asemptomatik veya hafif geçirenler, aşı durumuna bakılmaksızın 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın izolasyon sonlandırılacak. Bu kişilerin kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor.

Aşılı temaslılar: Hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş Kovid-19 yakın temaslı olan kişiler karantinaya alınmayacak. Bu kişilerde semptom gelişmesi durumunda, semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak. Karantina uygulanmasa bile kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar tedbirlere azami dikkat etmeleri gerekecek.

Aşısız temaslılar: Hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişilerden yakın temaslı olanlar, 7 gün karantinada kalacak. Semptom gelişmemesi halinde 7'nci günde test vermeden karantina sonlandırılacak. Semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.

Cezaevi/bakımevinde çalışanlar: Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli alanlarda kalan ve buralarda görev yapanlara izolasyon süresi 10 gün olarak önerildi. Buralarda görev yapan kişilerin 7. günde karantinaları bitse bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemeleri istendi.

Kaynak: Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.