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Pazarkule Sınır Kapısı yeniden açıldı

Edirne'de yaklaşık 16 aydır kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

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03.07.2021 19:27:46
Pazarkule Sınır Kapısı yeniden açıldı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, sınır kapısının işleyişiyle ilgili kuralların, İpsala Hudut Kapısı ile aynı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bununla ilgili detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen Yunanistan vatandaşı İsmail Orhan, uzun süredir kapının açılmasını beklediklerini söyledi.

16 AYDIR KAPALIYDI

Edirne'den Yunanistan'a bundan sonra rahat bir geçişin olacağını anlatan Orhan, "Özellikle İpsala Sınır Kapısı'ndan yaya geçişi olmadığı için diğer turizm şirketleri de çalışmıyordu. Gidiş geliş zorlaşıyordu. Şimdi Edirne'ye gelenler en azından direkt Pazarkule'den geçip devam edebilecekler" diye konuştu.

Zidan Veli de sınır kapısının Yunanistan'a daha yakın olduğunu belirterek, "İki saat kazandırıyor bize. Pazarkule kapalıyken İpsala Sınır Kapısı'nı kullanıyorduk. Şimdi daha yakın oldu" dedi.

Mehmet Yoldaş ise 16 aydır kapının açılmasını beklediklerini vurgulayarak, "Burası sık sık kullanılıyordu, daha rahat oluyordu. Kapı kapatılınca günübirlik gidip gelenler de gelemedi. Şimdi eskiye dönecek yavaş yavaş" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 16 ay önce Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye yasa dışı yollarla giriş yapmış, bu nedenle Avrupa'ya açılan sınır kapısı geçişlere kapatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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