Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Korona virüs vaka sayılarında yaşanan patlama sonrası ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Vatandaşlar da tam kapanmada tam kapanmada eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Tam kapanma genelgesinde eczacılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Eczaneden ilaç almak isteyenler pazar günü tam kapanmada nöbetçi eczaneler açık mı sorusunu soruyor. Peki pazar günü nöbetçi eczane uygulaması devam edecek mi? Pazar günü nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler kaça kadar açık olacak?

Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Korona virüs vaka sayılarında yaşanan patlama sonrası ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Vatandaşlar da tam kapanmada tam kapanmada eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Tam kapanma genelgesinde eczacılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Eczaneden ilaç almak isteyenler pazar günü tam kapanmada nöbetçi eczaneler açık mı sorusunu soruyor. Peki pazar günü nöbetçi eczane uygulaması devam edecek mi? Pazar günü nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler kaça kadar açık olacak?

29 Nisan ile 17 Mayıs arasında ülke genelinde uygulanan tam kapanamda eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatine ilişkin İstanbul Eczacı Odası'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada eczanelerin tam kapanmanada açık olacağı belirtildi. Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı? Pazar günü nöbetçi eczane uygulaması devam edecek mi?

Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir" ifadelerine yer verildi. Diğer zamanlarda olduğu gibi hafta içi ve cumartesi günleri eczaneler açık olacak. Ancak Pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olcak. Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?

Tam kapanam döneminde ülke genelimde nöbetçi eczaneler çalışmaya devam edecek. Gece saatlerinde ve pazar günü nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczaneler internetten ya da kapalı olan eczanelerin canmlarına asılan bilgilerndirme notundan öğrenilebilir.

Eczaneneler ve eczacılar tam kapanmada muaf olacak

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler tam kapanma kısıtlamasından muaf olacak.

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.