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TIMETURK / GÜNDEM / Paylaşımında Erdoğan’a hakaret eden bir kişi gözaltına alındı

Paylaşımında Erdoğan’a hakaret eden bir kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2022-02-06 08:17:40
Paylaşımında Erdoğan’a hakaret eden bir kişi gözaltına alındı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Bağcılar'da yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pınar Ö'nün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. .

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