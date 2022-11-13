Patlama sonrası Fransa Başkonsolosluğu'ndan vatandaşlarına uyarı!

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından acil uyarısı verdi.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.

"Fransız toplumuna mesaj" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.

Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Fransa Başkonsolosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir."