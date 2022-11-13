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Patlama sonrası Fransa Başkonsolosluğu'ndan vatandaşlarına uyarı!

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından acil uyarısı verdi.

3 Saat Önce
2022-11-13 18:48:34
Patlama sonrası Fransa Başkonsolosluğu'ndan vatandaşlarına uyarı!

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.

"Fransız toplumuna mesaj" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.

Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Fransa Başkonsolosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir."

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