'Pasaport kuyruğu' haberlerine ilişkin açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı gazetelerde yer alan pasaport haberlerinin 'sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli' olduğunu belirtti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Pasaport bile kuyrukla" haberinde gerçek dışı ve çarpıtma bilgiler olduğu ifade edildi.

Çip krizinden kaynaklı sürece kadar, pasaport işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği 2 Nisan 2018'den itibaren, pasaport taleplerinin aynı gün içerisinde basılarak PTT'ye teslim edildiği bildirilen açıklamada, pasaportların PTT tarafından Türkiye'nin en uzak noktasındaki vatandaşlara en geç 3 gün içerisinde ulaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, pasaport teslim noktası uygulamasının, pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği günden itibaren aynı gün seyahat ihtiyacı olması, pasaport geçerlilik tarihinin geçtiğinin fark edilmesi gibi acil durumlarda vatandaşların mağduriyetini engellemeye yönelik yıllardır uygulanan bir ilave kolaylık olduğu vurgulandı.

Ayrıca pasaport teslim noktasına gerek kalmaksızın acil pasaport taleplerinin başvuru esnasında nüfus müdürlüklerinde beyan edilmesi halinde MERNİS üzerinden acil başvuru uygulaması veya Alo 199 ya da sosyal medya gibi iletişim kanallarıyla iletilmesi halinde, aynı gün basımı yapılarak kişiye teslim edilmek üzere PTT'ye iletildiği bildirildi.

1 milyon 360 bin 653 pasaport teslim edildi

Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada yaşanan sorunlara rağmen Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiği ifade edilen açıklamada, bugün itibarıyla düzenlenen 77 milyon çipli kimlik kartında hiçbir sorun yaşanmadığı ve vatandaşlara çipli kimlik kartlarının 1-3 gün içerisinde teslim edildiği bildirildi.

2021 Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport basılarak vatandaşlara teslim edildiği aktarılan açıklamada, pasaportu teslim alan vatandaşlardan yüzde 58'inin ise yurt dışına çıkış yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

"Ciddiyetten uzak bu tür haberlere vatandaşlarımız itibar etmemelidir"

Açıklamada, acil yurt dışı seyahati olan vatandaşların mağdur olmaması için büyük çaba sarf edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan 25 Ağustos itibarıyla yerli pasaportumuzun üretimine başlanacaktır. Ancak dünyada birçok ülkede yaşanan çip krizi ve tedarik sorununu görmezden gelerek fahiş fiyat tespitleri ile vatandaşlarımızda panik ve başvurularda yoğunluk oluşturmak isteyen Halk TV ve Karar gazetesinden sonra bugün de dezenformasyon içerikli haberlere Cumhuriyet gazetesi eklenmiş, uzun yıllardır acil durumlarda yapılan elden pasaport teslimlerini çarpıtmıştır.

Sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli bu haberlerin asıl amacı kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini hedef almaktır. Tekraren ifade etmek isteriz ki ciddiyetten uzak bu tür haberlere vatandaşlarımız itibar etmemelidir." AA