Partilere hazine yardımında yüzde 700 artış: 4 milyar 515,5 milyon lira!

2023 bütçe planına göre verilecek para 645,2 milyon liradan 4 milyar 515,5 milyon liraya yükseldi.Bu parayla 58 bin kişiye asgari ücretli ve sosyal güvenceli bir yıllık istihdam sağlanabilir.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

2023 bütçe planlamasına göre Hazine yardımı alacak olan siyasi partilere 4 milyar 515,5 milyon lira verilecek. Yüzde 700'lük artış tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesinin Meclis'e sunulmasının ardından siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı yine tartışma konusu oldu. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 700'lük artış dikkat çekti. Aydınlık'ın haberine göre; 2023 bütçe planına göre verilecek para 645,2 milyon liradan 4 milyar 515,5 milyon liraya yükseldi. Yasalara göre son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve barajı aşan siyasi partiler bu haktan yararlanabiliyor.

SEÇİM ZAMANI 3 KAT ARTIYOR

Tutar, partilerin oy dağılımına göre paylaştırılıyor. Yüzde 3 oy oranını geçen partilere en düşük pay alan partiyle oranlanarak ek yardım yapılıyor. Hazine yardımı, genel bütçe gelirleri toplamının 5000'de 2'si oranında hesaplanıyor. Yerel seçim zamanı bütçedeki oranına göre normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi zamanında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu yıl Ak Parti 280,3 milyon, CHP 149,1 milyon, HDP 77,1 milyon, MHP 73,1 milyon lira, İyi Parti 65,6 milyon lira almıştı. 2023'te ise şöyle olacak: Ak Parti 1 milyar 961,3 milyon, CHP 1 milyar 43,9 milyon, HDP 539,5 milyon, MHP 511,5 milyon, İyi Parti 459,2 milyon.

PARTİLERE 2023 YARDIMIYLA NELER YAPILABİLİR?

Meclis'teki dört parti arasında bölüşülecek olan 4 milyar 515,5 milyon ile neler yapılabileceği sosyal medyada ve vatandaş sohbetlerinde gündem oldu. Hesaplamalara göre siyasi partilerin 2023 yılında alacakları Hazine yardımıyla üretim, yatırım ve insana dönük çok fazla şey yapılabilir. Siyasi partilerin beş yıl boyunca aldıkları destek hesaba katıldığında yapılabilecekler daha da artıyor. İşte Meclis'teki partilerin 2023 yılında alacakları Hazine yardımıyla yaklaşık olarak yapılabilecekler: