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TIMETURK / GÜNDEM / Parmak izinde yeni sistem devrede

Parmak izinde yeni sistem devrede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibarıyla başlanan uygulamayla 45 bin 150 biyometrik parmak izinin alındığını belirtti.

3 Saat Önce
2022-01-10 16:55:43
Parmak izinde yeni sistem devrede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyada biz dahil 7 ülkede bulunan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 45 bin 150 biyometrik parmak izi alındı. Emeği geçen herkese teşekkürler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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