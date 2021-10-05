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TIMETURK / GÜNDEM / Paris İklim Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

2 Saat Önce
2021-10-05 21:28:44
Paris İklim Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçildi.

Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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