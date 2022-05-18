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Parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama

Nevşehir'de, 12 gün önce boş arazide bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

25 Dakika Önce
2022-05-18 00:11:18
Parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi.

nevsehir

Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

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