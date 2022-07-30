Papa Francis emekli mi olacak? Papa Francis sağlık durumu nasıl?

Papa Francis emekli mi olacak? Kanada ziyareti sonrasında yorgunluğundan bahseden ve emekliliğin kapısını aralayan Francisin sağlık durumu merak ediliyor. Papa Francis sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Kanada ziyareti sonrasında yorgunluğundan bahseden ve emekliliğin kapısını aralayan Francisin sağlık durumu merak ediliyor. Papa Francis sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Papa Francis emekli mi olacak?

Kanada ziyareti sonrasından Papa Francis;

"Bu kapı açık, ama bugüne kadar henüz bu kapıyı çalmadım. Tabii ki bu, bunu düşünmeye başlamayacağım anlamına gelmiyor. Aynı şekilde gezilere devam edebileceğimi sanmıyorum. Kenara çekilme olasılığını da düşünebilirim, bu bir felaket değil. Papa'lar değişebilir, bunda bir sorun yok" açıklamasını yaptı.

Papa Francis sağlık durumu nasıl?

85 yaşındaki Papa Francis, bir diz ağrısı nedeniyle tekerlekli sandalye, baston veya yürüteç kullanmaya başladı. Bunun yanı sıra Francis, gençliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan ve kronik siyatik ağrıları çekiyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl geçirdiği kolon ameliyatı sonrası da hala anestezinin etkilerinden muzdarip olduğunu da söylemişti.