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Pakistan'dan 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdi.

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25.04.2021 20:50:40
Pakistan'dan 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Kureyşi, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, 1915 olaylarına ilişkin, bazı hükümetler tarafından yapılan açıklamaları not ettiğine dikkati çekerek, tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşımların ve siyasi sınıflandırmanın, uluslararası alanda güveni zedeleyebileceğine ve kutuplaşmaya yol açabileceğine inandığını belirtti.

Çavdri, Türkiye'nin, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin ortaya konulması için Ortak Tarih Komisyonu teklifi de dahil yapıcı yaklaşımını takdirle not ettiklerini kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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