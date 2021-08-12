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TIMETURK / GÜNDEM / Pakdemirli: Ülkemizdeki büyük yangınların hepsini söndürdük

Pakdemirli: Ülkemizdeki büyük yangınların hepsini söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-08-12 10:55:26
Pakdemirli: Ülkemizdeki büyük yangınların hepsini söndürdük

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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