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TIMETURK / GÜNDEM / Pakdemirli: En ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyoruz

Pakdemirli: En ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada 4 bölgede yangınlara müdahale edildiğini ve en ufak duman kalmayana kadar mücadelenin devam ettiğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-08-09 20:58:36
Pakdemirli: En ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyoruz

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında yaptığı açıklamada, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor." dedi.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor."

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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