Pakdemirli: En ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada 4 bölgede yangınlara müdahale edildiğini ve en ufak duman kalmayana kadar mücadelenin devam ettiğini söyledi.