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TIMETURK / GÜNDEM / Pakdemirli: Antalya'da yangında bir kişi hayatını kaybetti

Pakdemirli: Antalya'da yangında bir kişi hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

6 Saat Önce
2021-07-29 08:56:17
Pakdemirli: Antalya'da yangında bir kişi hayatını kaybetti

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakdemirli şöyle konuştu:

Adana'da 3 ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de yangın var. Adana Manavgat'ta yangınımız kontrol altında ama Akseki'deki yangın devam ediyor. Kayseri ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin Silifke'de de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülmekte. 3 uçak, 29 helikopter ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun.

Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil.

Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka uymamız gerekir diye düşünüyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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