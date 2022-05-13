Özlem Zengin’den Yeni Şafak’a sitem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’den Yeni Şafak’a, 'Kullanmadığım kelimeleri telaffuz etmişim gibi benim ağzımdan yazamazsınız' diye sitem etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Yeni Şafak gazetesine tepki gösterdi. AKP'li Zengin, sosyal medya hesabından, “Benim kelimelerimi haberinizin manşeti yapacaksanız sadece ve sadece benim kullandığım haliyle yazmak esastır. Kullanmadığım kelimeleri telaffuz etmişim gibi benim ağzımdan yazamazsınız” diye sitem etti.

Sosyal medya kullanıcıları, Zengin'in paylaşımının altında Yeni Şafak gazetesinde yer alan “Özlem Zengin: Mehmet Boynukalın'ın istifasıyla Ayasofya özgürleşti” başlıklı haberi paylaştı.

Söz konusu haberde Zengin'in TVNET'teki konuşması şöyle aktarıldı:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Ayasofya Eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın ile yaşadığı tartışmaya değindi. Boynukalın'ın tartışma sonrası istifa etmesinde herhangi bir rolü olmadığını söyleyen Zengin, ‘Ben Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil' ifadelerini kullandı.”