Özkök ve Alçı 'hamam tası' ile gündem oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün Perinçek'in ev sahipliğinde buluşan 20 kişilik üst düzey Rus heyetiyle 60 Türk iş insanının İstanbul’da bululması sosyal medyada gündem oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'n girişimiyle İstanbul'da düzenlenen “Türkiye-Rusya: Altın Fırsatlar Buluşması…” adlı Rus-Türk yemeğine katılan Ertuğrul Özkök'ün son yazısı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yemeğe katılan bazı isimlere dikkat çeken Özkök'ün yazısını yorumlayan Zafer Arapkirli, Özkök'ün Nagehan Alçı ile buluşmasına "hamam tası" göndermesinde bulundu

Zafer Arapkirli, Doğu Perinçek'in Ruslar için verdiği yemeğe katılan Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı için kullandığı ifadelere sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi...

Arapkirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HANGİ HAMAMDAN SU SESİ GELSE… Tası kapıp koşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Özkök ve Alçı hakkında paylaşılan bazı yorumlar:

"Bunun tuz atmalı hıyarlı versiyonu var bir de"

"Düğünlerde oynar, cenazelerde ağlarlar.."

"Bir de TUZU ALIP KOŞMA var"

"Nazlı Ilıcak'ın öğrencisi. Ama Ilıcak'ı geçti. Bunlari okuyan var mi, çok merak ediyorum."

"Tas delik haberleri yok"

"Omurga eksikliğine yapacak bir şey yok"

ÖZKÖK NE YAZMIŞTI?

"Dün akşam Boğaz'daki lüks Mandarin Otelin kapısından içeri girerken, eski bir Türk solcusu olarak kafamda şu düşünce vardı:

“Herhalde CIA'nın Ankara ve İstanbul istasyon şefleri son 4 gündür bütün mesailerini bu yemeğe ayırmıştır. Tabii ki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin istihbarat birimlerinin de aynı durumda olduğuna eminim.

AVRASYA DÜĞÜNÜNE DAVETLİ İKİ ŞANSLI GAZETECİ KİM

Biri benim. Böyle bir toplantıya davetli iki şanslı gazeteciden biri olmanın verdiği merakla salona giriyordum. Kapıda Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek, bir düğün sahibi gibi gelenleri karşılıyordu.

Yani bir Avrasya düğünü…

"O İFLAH OLMAZ AVRASYACI, BEN İFLAH OLMAZ BATICI"

Beni görünce kollarını açtı ve aynen şunu söyledi:

“Özkök hoş geldin. Bak sen bu gecenin şeref misafirisin.”

Böylece bir anda gazetecilikten, Avrasya düğününün şeref misafirliğine yatay geçiş yaptım.

Ama şunu da hemen ekleyeyim. Hayatımda bir gazeteci olarak izlediğim en ilginç davetlerden biriydi.

Doğu benim iflah olmaz bir Batı yanlısı olduğumu bilir. Herhalde pek hazzetmediğim Avrasya ile ilgili gelişmeyi bu salonda bana tebliğ etmek istedi.

O iflah olmaz Avrasyacı. Ben iflah olmaz Batı yanlısı… Ama nedense hep medeni ve sıcak bir ilişkimiz oldu.

Sanıyorum bu ikimizin de karakterinden kaynaklandı biraz. Hayat 60 yıldır böyle “Barış içinde birlikte yaşama” şeklinde akıp gidiyor işte.

CIA İSTASYON ŞEFİNİN ARADAĞI 60 KİŞİLİK LİSTE

Hatırlayın hafta başında yazmıştım. Başlığı şöyleydi: “Perinçek'in Lüks masasına oturacak 60 insanı kim…”

Doğu Perinçek'in başında bulunduğu Vatan Partisi sürpriz bir işi başarmış ve 20 kişilik üstü düzey bir Rus heyetini İstanbul'da 60 Türk iş insanı ile bir araya getirmişti. Rus heyetinin başında Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin vardı. Hükümetin bu konudaki görüşü nedir bilemem ama bunun Doğu Perinçek için bir başarı olduğu kesin.

BENİM DIŞIMDAKİ TEK GAZETECİ NAGEHAN ALÇI

Özellikle sol kanattaki yeminli düşmanlarım yine çok kızacak ama ne yapayım gerçek bu… Salonda benim dışımda tek gazeteci olarak Nagehan Alçı'yı gördüm. Hatta benden erken gelip, elinde not defteri ile Rus bakanla sohbet ediyordu.

Haber atlatmış olabilir. Başka gazeteci var mıydı emin değilim. Çünkü önceki hafta Şanghay ve New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında aile fotoğrafı çektiren gazetecilere baktığımda sadece Ahmet Hakan ve Hakan Çelik'i tanıyabildim.

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