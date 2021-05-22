Özışık kardeşlerin evinde arama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada Özışık kardeşlerin evinde polis ekiplerince arama yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özışık kardeşlerin adreslerinde arama yapılması için talimat yazısı yazdı.

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, talimat yazısı üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde aranma yapılabilmesi talebinde bulundu.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan arama kararı sonrasında, Özışık kardeşlerin ikametlerinde İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Özışık kardeşlerin Ataşehir'deki adreslerinde bulunan iki adet bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.