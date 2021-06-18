Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: Silahlı saldırıya “çatışma” demek...

Yeni Şafak gazetesinin HDP’nin İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı çatışma olarak yayınlaması tepkilere neden oldu.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İzmir İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bir binaya giren silahlı saldırgan, üç el ateş etti. Saldırıda Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Yeni Şafak gazetesinin ise olayı “çatışma” diye sunması ise dikkat çekti.

Gazetenin saldırıyı çatışma oalrak sunmasına Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya tepki gösterdi.

Kaya, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir siyasi partinin il merkezinin silahlı bir saldırgan tarafından basılıp, bir kadın çalışanının öldürülmesi olayını 'çatışma' kavramıyla haberleştirmek nasıl bir siyasi ahlakın ve iklimin ürünüdür?”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.