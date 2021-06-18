DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye’den Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezasına tepki
“Veyis Ateş 'ben de birilerinin ismini verip yakarım' şantajı mı yaptı?”
Tanburun kökeni Sümerlere dayanıyor
Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: Silahlı saldırıya “çatışma” demek...
Doğu Perinçek: İzmir'deki saldırı Biden'ın ''HDP'yi mazlumlaştırma'' planı
İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye bombardıman
Bakan Koca: Aşılamada 1,5 milyonuncu doz vuruldu
Hüzün de sevinç de bu çeşmelerden aktı
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Davutoğlu'ndan HDP'ye taziye
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Doğurganlık çağındaki kadınlar alkol tüketmemeli
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Çin ordusu ile çalışıyoruz
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da aşı rekoru kırıldı
Batı'nın kurtuluşunda İnönü dönemeci
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, mülteciler için konser düzenleyecek

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: Silahlı saldırıya “çatışma” demek...

Yeni Şafak gazetesinin HDP’nin İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı çatışma olarak yayınlaması tepkilere neden oldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 00:14:39
Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: Silahlı saldırıya “çatışma” demek...

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İzmir İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bir binaya giren silahlı saldırgan, üç el ateş etti. Saldırıda Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Yeni Şafak gazetesinin ise olayı “çatışma” diye sunması ise dikkat çekti.

Gazetenin saldırıyı çatışma oalrak sunmasına Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya tepki gösterdi.

Kaya, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir siyasi partinin il merkezinin silahlı bir saldırgan tarafından basılıp, bir kadın çalışanının öldürülmesi olayını 'çatışma' kavramıyla haberleştirmek nasıl bir siyasi ahlakın ve iklimin ürünüdür?”

Başlıksız-1_27

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş