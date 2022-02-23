Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Özgür-DER 24 Şubat Perşembe günü İstanbul Rusya Başkonsolosluğu’nda yapılacak protesto için çağrıda bulundu.

Özgür-DER, Rusya'nın ayrılıkçıları tanıyan Donbas kararını ve Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla çağrıda bulundu.

Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki krize çevrilirken, uluslararası kamuoyunda da Rusya'ya yönelik tepkiler devam ediyor.

Özgür-DER'den protesto çağrısı

Özgür-DER, “Emperyalist Rusya'nın Ukrayna saldırısını ve işgali protesto ediyoruz!” sözleriyle, protesto çağrısında bulundu.

24 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul Rusya Başkonsolosluğu'nda yapılacak protesto gösterisi için, “Dün Kafkasya ve Suriye bugün Ukrayna, yarın neresi?” ifadeleri kullanıldı. .