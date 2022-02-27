Özgür Demirtaş: Rusya’ya ‘Swift’ yasağında biz de vuruluruz

Ekonomist Özgür Demirtaş, 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Swift yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu Twitter'da “Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ekonomi” yayını yaptı. Demirtaş'ın yayını rekor kırarak 135 bin kişi izlemeyle rekor kırdı.

İki ülke arasındaki savaşın ekonomi piyasalarını da etkilemesiyle gözler ekonomistlere çevrildi. Ekonomiye ilişkin yorumlarıyla öne çıkan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Rusya'nın saldırısının ekonomiye etkilerini ele aldı.

“BİZ DE VURULURUZ”

Rusya'ya Swift yasağının Türkiye'yi de etkileyeceğini söyleyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşması var. 13 milyar doların 2 milyar doları Ukrayna ile. Ticaretler zorlanabilir. Uluslararası firmalar biraz zorlanabilir. Switft yasağının olduğu yerde biz de vuruluruz. Burada Türkiye'nin bir kazancı yok.” .