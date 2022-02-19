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TIMETURK / GÜNDEM / Özelleştirme İdaresi, 17 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi, 17 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, Malatya, Hatay, Ordu, Adana, İzmir ve Kütahya'daki 17 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek.

2 Saat Önce
2022-02-19 10:08:04
Özelleştirme İdaresi, 17 taşınmazı satışa çıkardı

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçeleri, Malatya'nın Yeşilyurt, Hatay'ın Dörtyol, Ordu'nun Ünye, Adana'nın Yüregir, İzmir'in Çeşme ve Çiğli, Aydın'ın Kuşadası ile Kütahya'nın merkez ilçelerindeki 17 taşınmaza ilişkin ihaleler, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Taşınmazlar için 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen geçici teminat bedelleri tespit edilirken, ihale şartnamesi bedelleri de 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

İhaleler için son teklif verme günleri 15, 16 ve 17 Mart tarihleri şeklinde belirlendi.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin istenilen belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor. .

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