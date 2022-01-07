Özel Güvenlik Sınavı sonuçları | 95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz yıl 19 Aralık tarihinde binlerce güvenlik adayının katılmasının ardından 21 Aralık günü de sınav sonuçları yayınlanmıştı. Şimdi ise Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı gün bekleniyor. Peki ama özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz yıl 19 Aralık tarihinde binlerce güvenlik adayının katılmasının ardından 21 Aralık günü de sınav sonuçları yayınlanmıştı. Şimdi ise Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı gün bekleniyor. Peki ama özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

95. ÖGG sınavının sonuçları 7 Ocak 2022 tarihinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet adresi üzerinden açıklanacağı belirtilmişti. Sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili açıklama gelmedi.

İlerleyen günlerde açıklanabileceğinden dolayı detayları öğrenmek için erişime açılan https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sitesinden detayları öğrenebilirsiniz.

Özel Güvenlik Sınavı nedir?

Özel güvenlik sınavı, İç İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından organize edilen bir sınavdır. Söz konusu sınav özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin bir sınav türüdür. Bu sınav tamamen resmidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.