Özel ekip teslim almaya gitti

'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya makamları Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Türkiye'den 3 polisten oluşan özel ekip Brezilya'ya gitti.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan iade talepnamesi düzenlenmesi için talepte bulundu. Talebin ardından yargılamayı yürüten mahkeme iade talepnamesi düzenlerken yeni bir gelişme yaşandı.

BREZİLYA TÜRKİYE'YE İADE ETMEYE HAZIR

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi. Yazıda A'dan Z'ye Sao Paulo'dan İstanbul'a geliş sürecinin resmi çizildi. Mehmet Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu yer aldığı anlatılan yazıda, edinilen yeni bilgiye göre de Brezilya makamlarının Aydın'ı Türkiye'yedeki görevlilere teslim etmeye hazır olduğunun öğrenildiği aktarıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE ÜLKEDE OLACAK

Bu kapsamda komiser, komiser yardımcısı ve polis memurundan oluşan 3 kişilik heyetin görevlendirildiği anlatılarak seyahat bilgilerine yer verilen yazının detaylarında, 2 Temmuz Cuma sabahı erken saatte Ankara'dan yola çıkan heyetin aynı günün akşam saatlerinde Sao Paulo'da olduğu aktarıldı. Yazıya göre heyet, Mehmet Aydın'ı da alıp 03 Temmuz Cumartesi günü uçağa binecek ve akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Öte yandan pandemi koşulları da hatırlatılan yazıda, Brezilya'dan Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu ancak giriş yasağından muaf tutulmaları gerektiği belirtildi. Bu kapsamda görevli ekibin ve Aydın'ın ülkeye girişi esnasında herhangi bir problem yaşamaması için Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli olurun alınması rica edildi.

GEÇİCİ PASAPORTLA GELECEK

Yıllardır firarda olan Mehmet Aydın'ın pasaportuyla ilgili detaylar da düşünüldü. Aydın'ın halihazırda pasaportunun da bulunmadığı belirtilen yazıda, geçici pasaport düzenlenmesi için Sao Paulo Büyükelçiliği'nden kolaylık sağlanması da istendi. 3 kişilik heyete de yurt dışında bulunacakları süre zarfında gerekli yardımın sağlanması talebinde bulunuldu.

HAVALİMANINA İNDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ DE PLANLANDI

Heyet ve Aydın'ın İstanbul'da havalimanına indikten sonra yapılacaklar da belirlendi. İlgili yazıda, havalimanına iniş akabinde transit bölgeden karşılanarak havalimanında bulunan polis noktasına varış yapmalarına kadar refakat edilmesi. Mehmet Aydın'ın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkine kadar yapılan işlemler neticesinden Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın bilgilendirilmesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden rica edildi. Interpol Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü imzası taşıyan yazı tüm ilgili birimlere gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.