Özcan: Benim partim beni nasıl durduracak?

Bolu'da Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine zam önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yeterli bilgiyi toplayamaması gerekçesiyle mecliste oylanmayarak Eylül'deki toplantıya ertelendi. 'Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum' diyenÖzcan, partisi CHP yönetimini eleştirdi.

Bolu'da, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, öneriyi Ağustos ayı meclis toplantısında öneri olarak sundu.

Oy çokluğuyla kabul edilen öneri Ağustos ayı meclis toplantısı ikinci bileşiminde oylanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na ertelendi.

TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI

Toplantıda yabancılara 10 kat zamlı su önerisiyle ilgili söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Ekrem Serin söz aldı.

Serin, "Konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızla görüştük. Şöyle bir kanıya vardık. Su abone kayıtlarında bulunan bilgilerde yeterli bilgiye sahip değiliz. Uyruklarla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. İl Göç İdaresi'ne herhangi bir yazı yazılması kanısındayız. Kaç tane dijital, kaç tane mekanik su sayacı kullanan var, kaç tane abone var bunları bilmek durumunda değiliz. Ayrıca kanun ve mevzuatlara uygun olması düşüncesindeyiz. Daire müdürü ve başkan yardımcısı arkadaşımızın da bize bu kısa süre içerisinde ulaştıramayacağı için sağlıklı bir bilgiye sahip olamayacağımız düşünerek herhangi bir karar almadık. Bunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi üzerine görüş birliğine vardık" dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ: BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYALIM

Komisyonun karar verememesine tepki gösteren Başkan Özcan, "Komisyonun bu raporu vermemesini üzüntüyle karşılıyorum. Komisyon toplanabilirdi. Birbirimizi kandırmayalım. Ben bunun toplanmamasının arkasındaki sebepleri anlatacağım. Komisyon bu konuda karar verebilirdi. Ben bu konuyu Türkiye tartışsın diye gündeme getirdim. Bana batan bir şey mi vardı? Ben bunları sorumlu bir vatandaş olarak söyledim. Ben bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım. Bu konu ulusal basında tartışılsın, siyasiler bunu tartışsın. Bir politika oluşturalım. Geri adım atmayacağım. Benim maksadım bu konuyu gündeme getirmekti" ifadelerini kullandı.

'BENİM PARTİM BENİ NASIL DURDURACAK'

Parti içinden kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Özcan, şunları kaydetti:

"Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum. Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi? İl başkanım beni kınamış. 'Belediye bize kapalı.' demiş, yani Cumhuriyet Halk Partisine kapalı... Ben yemin ettim Kur'an-ı Kerim üzerine tarafsız bir şekilde, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, ayrım yapmadan Bolu'yu yöneteceğim diye. Ben partili belediye başkanı değilim. Ben rozetimi çıkardım."

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

Özcan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin mültecilerle ilgili bir politikasının olmadığını söyleyerek “Benim partimin de bir politikası yok. Bizim genel başkan da çıkıyor ‘2 yıl içinde geri göndereceğiz' diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirmişti.

'BANA KAYYUM ATAYACAK ADAMIN ALNINI KARIŞLARIM'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada dönen kayyum iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.

Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri Tanju Özcan'ı durdursun deyip belediyeye darbe çağrısı yapıyorlar. Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım." diyen Özcan, konuşmasının videosunu da paylaştı...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.